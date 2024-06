Devítiletý Edgar se ztratí cestou do školy a souběžně s tím, jak se rozšiřuje policejní vyšetřování, otřásají se základy jeho rodiny. Zvláště Vincent, který syna ten den nedoprovodil, ztrácí půdu pod nohama. Vodka ani kokain v koňských dávkách nezabírají, spíš Vincenta strhávají do deprese. Odmítne pomoc svých rodičů, kteří nabízejí peníze pro výkupné či odměnu, není schopen komunikovat se svou ženou, až jej opustí. Ztrácí přátele i práci v televizním studiu, kde se těšil respektu jako jeden z nejtalentovanějších kreativců a autor populárního loutkového pořadu pro děti. Permanentně opilý a zdrcený pocitem odpovědnosti upne se na Erica – loutku, jejíž návrh našel v synově bloku, a vsugeruje si, že když ji dokáže dostat na televizní obrazovku, chlapec se vrátí.

Po úvodních minutách britského seriálu Eric by se dalo vsadit na tradiční psychologické drama rodinného typu, v němž musí dříve nebo později dojít i na Freuda. A také že dojde! Egocentričtí dominantní otcové to zase schytávají na celé čáře a velká modrá chlupatá loutka ráda supluje bílé myšky. Jenže režisérka Lucy Forbesová a scenáristka Abi Morganová, která je podepsána například pod filmem Železná lady, se s tak prostým plánem asi nemohly spokojit. A tak do „seriálového kotlíku“ čítajícího šest epizod přimíchaly ještě homosexuálního detektiva afroamerického původu a New York 80. let minulého století, v jehož ulicích bují kriminalita, korupce, prostituce, drogy, bezdomovectví i AIDS. Tenhle mix pak ještě opepřily disco hity, širokými kabáty a plátěnými kabelkami.

Kdo dospíval v oné době, nemůže nezjihnout. A nemůže si nepřipomenout, jak moc se svět kolem nás změnil. Vždyť tehdy se záznamy z pouličních kamer ukládaly ještě na videokazety, muzika se pouštěla z gramofonu a přiznat homosexualitu se rovnalo sebevraždě. Neexistovala také žádná účinná léčba AIDS, zato převládal panický strach, takže HIV pozitivní byli odsouzeni k samotě až do konce.

Právě scény ze soukromí detektiva Ledroita, který pečuje o svého umírajícího partnera, patří k nejsilnějším v seriálu, jenž se ovšem tou dobou už ubírá hodně spletitými cestičkami. Na nich se neztrácí jen jedno dítě, ale i výchozí dějová linka. Ve změti témat a příběhů však naštěstí standartu stále v rukou pevně třímá Benedict Cumberbatch. Jeho Vincent není sice tak oslnivý jako kdysi Sherlock Holmes, ale zahraný je opět ve strhujícím tempu. „Za ztvárnění Vincentova pádu do pekelného zoufalství a šílenství bude Cumberbatch nepochybně oceněn,“ tipuje kritička z The Guardian a upozorňuje i na skvělý výkon McKinley Belchera III v roli mlčenlivého, leč zuřivého detektiva. Ano, přesně tak. Kvůli těm dvěma jsme schopni nakonec odpustit všechny ty zmatky, a dokonce přežít i laciné finále.

Eric (Velká Británie / USA, 2024)

SERIÁL, scénář Abi Morganová, režie Lucy Forbesová, na Netflixu od 30. května