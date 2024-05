Priscilla (USA, 2023)

FILM, režie Sofia Coppola, distribuce Aerofilms, od 30. 5. v kinech

„Nevěsta, dětská oběť, konkubína... Priscilla Presley je tím vším v děsivě napínavém, podivně klaustrofobickém portrétu manželské osamělosti od Sofie Coppoly.“ Kritik z The Guardian se nezdráhá nazvat režisérku „Betty Friedanovou filmu 21. století“, rozuměj tedy feministickou aktivistkou se silnými sklony k subjektivismu a s důrazem na „nesoudnou intimitu“, nicméně neupírá snímku na působivosti. Film vychází z knihy Elvis and Me, kterou sepsala Presleyova exmanželka v roce 1985. Ta jej také s režisérkou uvedla na loňském festivalu v Benátkách, a to za velkého potlesku.

Tanec Praha

FESTIVAL, 2.–27. 6, více než 20 měst a obcí v ČR

Na jevišti Nové scény Národního divadla zahájí 36. ročník proslulého tanečního festivalu hvězda oboru – Lia Rodrigues. Respektovaná brazilská choreografka, která je známá svým osobitým, velmi expresivním, až tělesným pojetím tance, se svým souborem v Praze završí evropské turné. Encantado, představení, jež je – slovy organizátorů –„divokou džunglí jiskřící barvami, pohybem a sálající vitální energií“, bude bezesporu jedinečný zážitek a ojedinělá příležitost. Vždyť organizátoři o účast slavného ansámblu usilovali pět let.

Foto: Tanec Praha 2024 – Encantado, Lia Rodrigues ©Sammi Landweer

Kamila Ženatá: Všechno jako na počátku světa

VÝSTAVA, pražský DOX, prodloužena do 9. 6.

Když se hlásila na AVU, chtěla se věnovat grafice. Od té doby však Kamila Ženatá okusila mnoha žánrů – kresbu, malbu i videoart, zaobírala se také mnohovrstevnatými instalacemi a přitom studovala psychoanalytickou terapii, zkoumala témata související s nevědomím a sny, budovala si arteterapeutickou praxi… V jejích velkoformátových abstraktních plátnech, která představuje pražský DOX, se tohle všechno odráží. A ještě mnohem víc. Katalog k výstavě pokřtí autorka 6. června spolu s Vladimírem Mertou.