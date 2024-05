Pryč jsou doby brků a kalamářů a odzvání i tužkám, plnicím perům či propisovačkám. Lidstvo stále více ťuká do klávesnic všech možných typů. Psaní na klávesnici je leckdy doporučováno i malým dětem s odůvodněním, že je to osvobodí od dlouhých hodin strávených nad písankami. Psaní rukou, ať už tužkou, perem nebo digitálním perem, s sebou ale nese celou řadu předností. Text psaný rukou si lépe zapamatujeme, snáze si ho vybavíme a také mu lépe porozumíme. Ručně pořízený zápis formuje lidský mozek a vytváří v něm optimální podmínky pro zapamatování a pochopení.

Neurologové Ruud Van der Weel a Audrey Van der Meerová z univerzity v norském Trondheimu porovnávali činnost mozkových center u 36 dobrovolníků z řad univerzitních studentů, kteří psali buď rukou, nebo na klávesnici počítače. Pomocí elektroencefalografu zaznamenávali činnost mozku na 256 místech a postihli tak úroveň vzájemného propojení různých mozkových center. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil vědecký časopis Frontiers in Psychology. Při psaní rukou vědci zaregistrovali mnohem vyšší míru propojení mozkových center důležitých pro ukládání nových informací do paměti. Mozek je přitom formován současně zrakovými vjemy a podněty vznikajícími při jemných pohybech ruky.

„Vyzýváme k tomu, aby děti ve škole musely od raného věku psát rukou a vytvořily si nervové spoje, které zajistí mozku do budoucna optimální podmínky pro učení,“ apelují ve studii Van der Weel a Van der Meerová, ale psaní na klávesnici rozhodně nezavrhují. „Je životně důležité, aby se ve škole udrželo psaní rukou, ale neméně důležité je udržet krok s rozvojem technologií. Učitelé i studenti by měli brát ohled na to, který způsob psaní je pro danou činnost nejlepší.“

Některé studie například ukazují, že při tvůrčím psaní mívá navrch klávesnice nad perem, protože nabízí autorům pro práci s textem širší spektrum možností.