Každý ví, že nám cvičení prospívá, ale nikdo neví proč. Netušíme, co fyzická námaha v našem organismu vyvolává,“ říká americký biolog Joshua Adkins z Pacific Northwest National Laboratory. K vyřešení téhle záhady založili vědci bostonského Broad Institute konsorcium MoTrPAC a sdružili v něm odborníky ze dvou desítek výzkumných institucí z celých Spojených států. Ti se nyní pokusili zjistit, co se odehrává v buňkách nejrůznějších tkání a orgánů během fyzické zátěže. Výsledky publikované ve vědeckém časopise Nature odhalily, že na cvičení reaguje organismus savců změnou v produkci 35 tisíc látek. V těle se prakticky nenachází tkáň či orgán, na nichž by se fyzická námaha nějak neprojevila.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co ukázaly experimenty?

Jakou roli hrála evoluce?

Proč vědci hledají „sport v pilulce“?