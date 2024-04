Na pódiu obklopeném zfanatizovaným davem se profesor fyziky odmítne vzdát poznatků západní vědy, a tak jej mladí revolucionáři ubijí. Popravě je nucena přihlížet i jeho rodina. Zatímco manželka se přidává ke katům, dcera se snaží protestovat. Je zatčena, odvlečena do pracovního tábora. Jenže pak se poměry jaksi promění, v lágru jsou vedle obětí uvězněni i jejich někdejší kati a mladá astrofyzička putuje k tajnému vojenskému výzkumu. Na odlehlém místě v horách, jemuž vévodí satelitní anténa, se jí podaří navázat kontakt s mimozemskými civilizacemi.

Divák by mohl být, pravda, trochu zmaten. Chtěl si na Netflixu pustit nový sci-fi seriál Problém tří těles, ale úvodní scény jej místo do budoucnosti posílají do roku 1966, kdy v Číně vrcholí kulturní revoluce. Proč zrovna tam? Protože ambiciózní série, jejíž první řadu natočili David Benioff a D. B. Weiss – tedy osvědčená dvojka ze Hry o trůny – ve spolupráci s Alexanderem Woo, vychází z románové trilogie Vzpomínka na Zemi. Tu napsal čínský autor Liou Cch’-sin, popravčí scéna je ústředním bodem prvního dílu (Problém tří těles vydal Host v roce 2017) i jeho osobního příběhu. „V knize čelí lidstvo katastrofě a vše, co tváří v tvář existenci a zkáze předvádí, má zdroje ve skutečnosti, kterou jsem zažil,“ řekl před lety spisovatel. A The Guardian při uvedení seriálu vypočítal, jak poznamenáni jsou ti, kteří kulturní revoluci přežili: „Tato léta v nich vyvolala cynismus a strach, pocit bezmocnosti, hluboký pesimismus.“

Zkraťme to. Když se takto deprivovaná čínská vědkyně spojí s mimozemšťany, nekouká z toho prostě nic dobrého. Pozve je totiž na Zemi, aby nás zachránili – před námi samotnými. A o 30 let později vypukne ta pravá mela. Nejprve začnou umírat vědci…

Problém tří těles (3 Body Problem), USA, 2024

SERIÁL, tvůrci D. Benioff, D. B. Weiss, A. Woo, na Netflixu od 21. 3.