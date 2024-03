Na konci září roku 1938, když se smyčka kolem Československa utahovala, udělal prezident Edvard Beneš pokus o její přetržení. Napsal osobní dopis polskému prezidentu Ignacymu Mościckému. Naznačil mu ochotu jednat o odstoupení části území, pokud Poláci přestanou vůči Praze zastávat nápadně podobné požadavky jako Němci. Jenže už samotná snaha tento dopis do Varšavy vůbec doručit byla mimořádně komplikovaná – telefony na československém vyslanectví v polské metropoli celou noc nefungovaly. Jak se ukázalo, nikoliv náhodou. Poláci je prostě odpojili, aby zaslání dopisu co nejvíc zkomplikovali.

„Ten vůl Beneš,“ říkával s oblibou maršál Józef Pilsudski, faktický vládce Polska a tvůrce tamního autoritativního režimu. Čechy pohrdal, jeho vztah k nim neměl daleko k nenávisti. Zemřel už v květnu 1935, dřív, než se Beneš stal prezidentem. Ale jeho nástupci se jeho slovy řídili. Pro ministra zahraničí plukovníka Józefa Becka byla zákonem. Jeho odpor k Čechům se pocitům Pilsudského velmi podobal.

Proč je to po tolika letech důležité? Ruský prezident Vladimir Putin v nedávném rozhovoru s americkým moderátorem (lépe řečeno propagandistou) Tuckerem Carlsonem opakovaně zaútočil na Polsko. Nařkl ho například z toho, že Hitlera svou politikou fakticky přinutilo rozpoutat druhou světovou válku. To je samozřejmě čirá lež. Ale neplatí, že by Putin lhal při úplně všech svých zmínkách o Polsku. I rozbité hodiny mají pravdu – dvakrát denně. I notorický lhář se občas může k pravdě přiblížit. Označovat automaticky za lež vše, co Putin řekne, je dětinské. Oprávněný nesouhlas s jeho politikou by nás prostě neměl vést k lakování historie narůžovo. Je faktem, že Poláci se před vypuknutím druhé světové války skutečně dopustili některých odpudivých kroků, kterými pomohli Hitlerovi.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál V čem konkrétně má Putin ohledně Polska pravdu?

Jakým způsobem Poláci pomohli Hitlerovi?

Proč se Polsko a Československo nedohodli a nespolupracovali proti nacistům?