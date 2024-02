Respektovaná autorka, a to nejen v Česku, ale zvláště pak v německy mluvících zemích, která navíc jako jediná získala čtyři ocenění Magnesia Litera, zase překvapuje. Radka Denemarková nás tentokrát zve do vlaku, který táhne parní lokomotiva. Projíždí 19. stoletím, přičemž za okny se odvíjejí příběhy tří hlavních hrdinů: Boženy Němcové, Johna D. Rockefellera a George Sandové.

Co mají ti tři vůbec společného? A proč tenhle výlet do historie? „Chtěla jsem napsat sebevědomý, svobodný, drzý román. Experimentovat i s formou. Každý pohled z okna pomyslného vlaku je krátký román sám o sobě. Potřebovala jsem se zamyslet i nad tím, co je to češství. Co znamená, když se talent narodí v ženském těle. Ukázat, že všechno souvisí se vším,“ říká spisovatelka. „Hodně problémů současnosti pramení v 19. století: brutální podoba kapitalismu, nadutost oligarchů, rabování zeměkoule, nacionalismus, tržní a děsivé patriarchální myšlení. Realita našeho století se formovala a vybrušovala na kontinentě, kde Rockefellerové 19. století rozhodně neviděli poklad v umění, kultuře, jazyce, obrozeneckých ctnostech, natož v nějakém nacionalismu. Román se sice odehrává v 19. století, ale je o naší době.“

A zvláště o Boženě Němcové. Jenže proč je ten příběh tak nějak jiný? „Chtěla jsem Boženu Němcovou vrátit světu. Oškrábat nesmyslné nánosy a obnažit člověka. Vzkázat jí, že její oběti nebyly marné. Samozřejmě problémy, o kterých přemýšlím i v osobním životě, jsou paralelně a literárně přetavené (nejen) v příběhu Němcové. Důležité bylo ukázat, co znamenalo a znamená být spisovatelkou ve vězení malého národa. Mě zachránilo zahraničí. Němcová takové štěstí neměla, vlastenci ji nechali umřít hlady. Ale já jsem všechny tři postavy, George Sandová, Božena Němcová, John D. Rockefeller. Všichni je máme v genech.“

Žijeme tedy stále stejné příběhy? „Ano, příliš se toho nezměnilo. Bohužel. Je to román témat, ne dat a jmen. Proti konvencím, proti těm, kteří mají moc a bojí se svobody. Věřím v sílu skutečného umění.“

Radka Denemarková: Čokoládová krev

ROMÁN, vydalo nakladatelství Host, 2023