Následky opakovaných otřesů mozku ukončily kariéru nejedné sportovní hvězdě. Nejdříve odhalili lékaři devastující následky úderů do hlavy na mozek profesionálních boxerů. Ti trpí takzvanou chronickou traumatickou encefalopatií, která se projevuje výpadky paměti, poruchami koordinace pohybu a dalšími vážnými problémy. Později se ukázalo, že podobně jsou postiženi i další sportovci, třeba ragbisté, hokejisté či fotbalisté. Mozková tkáň je křehká, a když při úderu do hlavy narazí na stěnu lebky, silně se o ni zmáčkne a zhmoždí. Na opačné straně se mozek poškozuje nadměrným napínáním. Oba typy traumatu mají za následek zánik neuronů.

Vědci doufali, že najdou recept na ochranu mozku před následky nárazů do hlavy u zvířat. Dlouho například panovalo přesvědčení, že když do sebe čtyři metráky těžcí samci arktického tura pižmoně při vzájemných soubojích narážejí hlavami, musí být vůči poškození mozku nějak chránění. Nové výzkumy ale ukázaly, že staří samci mají mozky v podobném stavu jako vysloužilí profesionální boxeři.

Tým Ondera Albayrama z Medical University of South Carolina v americkém Charlestonu pátral po léku u myší, které se vzpamatovávaly z poškození mozku. Vědci zjistili, že mnohé neurony se zachrání před zánikem zvýšenou produkcí 18C-ceramidu. Podávali proto derivát této tukové molekuly myším, které utrpěly zhmoždění mozku, a zjistili, že se tak dá zabránit zániku mnoha neuronů. Výsledky experimentů s potenciálním lékem nesoucím označení LCL768 zveřejnil vědecký časopis PNAS Nexus. Pro léčbu následků otřesu mozku jsou velkým příslibem. Vědce optimisticky naladilo také zjištění, že mozky lidí postižených chronickou traumatickou encefalopatií vykazují těžký nedostatek 18C-ceramidu, a proto zřejmě čelí masivní ztrátě neuronů. Užívání LCL768, testovaného i pro léčbu leukemie, by tomu mohlo do značné míry předejít.