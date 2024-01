Tvrdí se o generaci dnešních padesátníků, že jde o generaci vítězů. Zažili revoluci v roce 1989, užili si euforii devadesátek, rychle se dostali na vedoucí místa ve firmách, dnes mají peníze, pevné pozice a z toho plynoucí sebevědomí. Sám k ní patřím, takže rozumím generaci mladší, která se na nás dívá lehce nevraživě. Abych ostří generačního konfliktu poněkud otupil a ukázal, že to taky nemáme jednoduché, dopustím se tady trochy fňukání, na které má snad člověk po padesátce už nárok.

Především zdraví. Nám padesátníkům je sice možné závidět chytré sportovní hodinky za dvacet tisíc, na kterých nemálo z nás ujíždí a které změří úplně všechno, co se změřit dá. Ovšem rozhodně už nám nelze závidět to, co nám ukazují. Stále pomalejší metabolismus. Neúprosně rostoucí údaj o BMI. Stále vyšší úsilí nutné ke zdolání pár kilometrů, a tedy ke spálení kalorií. A tak dále. Neznám padesátníka, který by přechytralé hodinky nevyměnil za návrat do doby, kdy na ně neměl.

Psychika. Je sice pravda, že padesátníci jsou většinou na slušných místech, jak se říká profesně na vrcholu. Jenže z vrcholu už vede jen neveselá cesta dolů. Kdo tuhle situaci nepoznal, nemůže pochopit, jaká to jsou muka, když člověk ví, že v dalších letech nebude dělat nic jiného, než se pokoušet dobíhat za stále intenzivnějšího funění neodvratně ujíždějící vlak. A tak nějak tuší, že u toho bude vypadat přinejlepším tragikomicky.

Nesoudnost. Právě proto, že jsme zažívali většinou úspěch, máme občas pocit, že máme nárok, aby trval věčně. A to ve všech oblastech, včetně vztahů. Dokáže si ale někdo z mladší generace představit, jak trapně se nakonec cítí padesátník, který se ze setrvačnosti pokusí vrkat na ženu o pětadvacet let mladší, načež se podívá do zrcadla, ve kterém zjistí, proč ho dotyčná poslala do háje variací na hlášku „vrať se do hrobu“?!

Závislost na pozornosti. Hodně z nás padesátníků se snaží za každou cenu udržet v popředí a děláme u toho mnohdy legrační věci. Znám nemálo mužů padesátníků, kteří začali najednou zastávat ultrakonzervativní, nebo naopak ultraprogresivní, pozice v naději, že ještě jednou v životě povedou revoluci proti „establishmentu“, dostanou se tak do centra pozornosti a tím nějak magicky omládnou. Máloco je komicky truchlivější než tito nešťastníci.

Ne, milé děti. Nám padesátníkům není co závidět. Jsme jen bývalí vítězové. A zasloužíme si, na naší neodvratné cestě na smetiště dějin, vlídné zacházení a soucit!