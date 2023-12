Tak jsou zase tady. Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček, Rychlonožka a samozřejmě Bublina se potkají na stejném místě. Kde jinde, že? Vždyť – slovy samotného Jaroslava Foglara – „mnohé by nebylo, mnohé by se nestalo, kdyby Mirek tehdy nešel právě kolem Šmejkalovy ohrady nebo kdyby Jindra svým trýznitelům uprchl nebo kdyby Černí jezdci nechali Jarku na pokoji, nikdy by se klub Rychlých šípů neustavil!“

Když tohle napíše autor v úvodu ke své knize, nezbývá než se smířit s tím, že tak jako nikdy neidentifikujeme, kdo ve skutečnosti byli hlavní protagonisté, nikdy už neurčíme přesnou polohu dotyčné ohrady. To nám ale nebrání se u ní zase sejít. V sobotu 16. prosince ji totiž dobrovolníci nainstalují na pražské Kampě, v prostoru před Skautským institutem v Rybárně, aby připomněli 85. výročí Rychlých šípů. První díl tohoto legendárního komiksu vyšel 17. prosince 1938 v časopise Mladý hlasatel.

„Zveme všechny fanoušky Rychlých šípů, aby přišli na hochy zavzpomínat ke Šmejkalovic ohradě. Rádi bychom veřejnosti nabídli místo, kam mohou lidé napsat své vzkazy,“ zve na narozeninové oslavy – a také rodinnou hru Stínadelská tajemství, k níž bude připravena speciální mapa – Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. Ta po letech sporů přece jen získala práva na Foglarovu pozůstalost a systematicky pečuje o jeho dílo a odkaz. Společně s nakladatelstvím Albatros Media vydala mimo jiné i reprint prvního souborného vydání Rychlých šípů. Původně vyšlo s ilustracemi Jana Fischera v nakladatelství Melantrich koncem roku 1940 a včetně následných dotisků dosáhlo nákladu 180 tisíc kusů. Současný reprint se toto původní vydání snaží co nejvíce napodobit, včetně použitého papíru. Nadace zároveň vyhlašuje i zvláštní narozeninovou sbírku: výtěžek má sloužit na vydání knihy Záhada hlavolamu v ukrajinštině.

85. narozeniny Rychlých šípů

OSLAVA + HRA, Šmejkalovic ohrada na pražské Kampě, přilehlé uličky i zákoutí na Starém Městě, 16. a 17. prosince