Okolnosti vzniku svého zatím posledního snímku Karaoke blues komentuje Aki Kaurismäki po svém způsobu: „Přestože jsem si dosud udělal pochybnou pověst především natáčením bezvýznamných násilných filmů, rozhodl jsem se nakonec, zmučen všemi nesmyslnými, zbytečnými a zločinnými válkami, napsat příběh o tématech, díky nimž by lidstvo mohlo mít budoucnost: o touze po lásce, solidaritě, naději a úctě k ostatním lidem, přírodě a všemu živému i mrtvému.“

Natočil jej také po svém: dlouhé záběry, krátké monology, úsporná gesta, stovky vykouřených cigaret a vypitých panáků v začouzených barech, v továrních halách, u dveří kina. Mohly by to být Helsinky 60. let, jen tlačítkový mobil a rádio, které informuje o rusko-ukrajinské válce, odkazují na 21. století. A na ten drobný fakt, že Finsko sousedí s Ruskem.

Aktuality z bojiště rámují příběh dvou opuštěných smolařů: prodavačky Ansy, která se nechce smířit s hloupými předpisy a rozdává potraviny s prošlým datem bezdomovcům, až přijde o práci, a dělníka Holappy, jenž si nejradši povídá s vodkou. Ti dva se potkají v karaoke baru, ale aby měli naději, musí zvládnout nejednu nehodu a také ustát nic menšího než kóma.

Kaurismäkiho lakonický humor podtrhuje banální situace, až se stávají absurdními, dojemnými. A rádio stále hlásí novinky z bojiště. Není divu, že si režisér odnesl z letošního festivalu v Cannes Velkou cenu poroty. The Guardian napsal: „Je to další z Kaurismäkiho svůdných a rozkošných cinefilských komedií v rytmu rock’n’rollu. Je to sladkobolný film, natočený mrtvolným stylem, který nijak nepodrývá ani neilustruje emoce a má co říct k současné politice.“

Karaoke blues (Fallen Leaves), Finsko/ Německo, 2023

FILM, režie Aki Kaurismäiki, distribuce Aerofilms, v českých kinech od 16. listopadu