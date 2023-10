Potkali se dva: Miloslav Nevrlý a Aleš Palán. Ten první, respektovaný přírodovědec a zoolog. Za časů, kdy cestování bylo možné jen s devizovým příslibem, ovlivnil hned několik generací Čechů poutavým psaním o svých výpravách do Jizerských hor, po Českém Švýcarsku či rumunských Karpatech. Ten druhý zase – v době mobilů, GPS a umělé inteligence – proslul poutěmi za lidmi, kteří se rozhodli žít v dobrovolné samotě, ať už ve městě nebo třeba na Šumavě. Oba jsou si trochu podobní, určitě pak blízcí v bezprostředním vztahu k přírodě i lidem a také ve způsobu přemýšlení. A tak i jejich knižní rozhovor není jen tak obyčejné setkání.

„Ta knížka přišla asi v pravý čas,“ říká pro HN publicista a spisovatel Aleš Palán. Přiznává, že nebylo lehké Miloslava Nevrlého ke spolupráci získat. „Když jsem dělal rozhovory s šumavskými či jinými samotáři, na pilu jsem netlačil: Chceš si se mnou povídat, nebo ne? Obojí je v pořádku. Míla Nevrlý ale ve své plachosti dlouho jen vrtěl hlavou. Zároveň mi říkal, že v podstatě všechny své knihy napsal na objednávku. Svou neodbytností jsem se něco takového pokusil vytvořit.“

Palán nazval knihu Náčelník podle dávné skautské přezdívky dnes devadesátiletého Nevrlého a krok po kroku pak s ním „prochází“ spletitou cestou z 20. do 21. století. „Je to kniha o naplněném životě. Za nejbolavější společenskou diagnózu dneška nepokládám nedůvěru v relevantní zdroje a instituce či uzavírání se v názorových bublinách, ale absenci smyslu našich dnů,“ říká autor. „Miloslav Nevrlý ukazuje, že to lze vzít úplně z opačného konce. Žije život, který má smysl.“

Aleš Palán, Miloslav Nevrlý: Náčelník

KNIHA, nakladatelství Kazda, 2023