Biologické stáří nemusí odpovídat stáří chronologickému, jež je dáno datem narození. Někdo se drží v plné svěžesti do vysokého věku, jiný se záhy potýká se širokou škálou chorob typických pro seniory. Biologické stáří odhalí celkem spolehlivě analýzy dědičné informace.

Novorozenec má dvojitou šroubovici DNA obalenou regulačními molekulami tak, aby mu geny pracovaly v dokonalé souhře. Jak člověk stárne, obaly DNA se narušují, souhra genů se vytrácí a objevují se nemoci stáří, jako je ateroskleróza, artróza, kardiovaskulární onemocnění či demence. Australští vědci vedení Amy Clairovou z University of Adelaide sledují faktory, které biologické stárnutí brzdí nebo naopak urychlují. V nové studii publikované ve vědeckém časopise Journal of Epidemiology and Community Health došli k závěru, že nezanedbatelným akcelerátorem biologického stárnutí je život v nájmu.

Obecně může bydlení urychlovat stárnutí bez ohledu na to, zda člověk bydlí ve svém, nebo v cizím. Ze studie Clairové a jejích spolupracovníků například vyplývá, že je jedno, jestli člověk zápolí s placením činže nebo splácením hypotéky. V obou případech je to silný stres, který urychluje biologické stárnutí.

Clairová a spol. provedli výzkum mezi 1420 obyvateli Velké Británie a dospěli k závěru, že ve vlastním bytě či domku se biologicky stárne pomaleji než v nájmu. Podle členky výzkumného týmu Emmy Bakerové se pojí život v nájmu s celkovou nejistotou a ubytovací podmínky mohou mít do ideálu daleko. Vědci potvrdili, že k velkým zdrojům stresu se řadí problémy s vytápěním nebo kupříkladu se zatékáním. Nad nájemníkem navíc visí hrozba zvýšení činže nebo výpovědi z bytu. Oproti lidem bydlícím ve vlastním naskočí nájemníkům každý rok navíc asi sedmnáct dní biologického stáří. To je dvakrát víc než v případě ztráty zaměstnání.