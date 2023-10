To, že oscarový režisér má i jiné než filmové spády, víme delší dobu. Vždyť pražské Divadlo Na Fidlovačce už druhou sezonu s úspěchem uvádí jeho muzikál Branický zázrak a nakladatelství Euromedia Group také určitě neprodělalo na jeho románu Bohemia. Literární prvotina Jana Svěráka patřila před dvěma roky k nejprodávanějším titulům nakladatelství a zároveň předznamenala určitý obrat, či vytyčila nové souřadnice, podle nichž se její autor dnes ubírá. „Dá se to charakterizovat tak, že všeho, co mě omezovalo, se v poslední době vzdávám, pouštím to. Vyměňuju to za svobodu,“ říká Jan Svěrák. „Přestal jsem kouřit, posledních pět šest let se také pokouším ‚slézt z plakátu‘, věnovat se víc svým blízkým a sám sobě.“

