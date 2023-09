Skoncovat s kouřením není jednoduché i proto, že lidé závislí na nikotinu mívají pozměněný mozek. Nápadně jim například ubývají neurony a další buňky v oblasti označované jako pravý gyrus frontalis inferior. Tým amerických lékařů pod vedením psychiatra Bretta Froeligera z University of Missouri School of Medicine se pokusil ulevit kuřákům od závislosti na nikotinu stimulací postiženého mozkového centra. Výsledky jejich studie zveřejnil lékařský časopis Biological Psychiatry.

Vědci využili transkraniální magnetickou stimulaci, která staví na skutečnosti, že aktivita mozku je dána prouděním elektricky nabitých částic mezi neurony. Lékaři přiloží pacientovi k přesně vybranému místu hlavy silný elektromagnet a generované magnetické pole proniká přes lebku do mozku, kde usměrní toky nabitých částic. Vhodnými parametry magnetického pole tak lze dosáhnout útlumu nebo naopak nabuzení daného mozkového centra. Protože pole stimuluje také svaly a nervy pod kůží, cítí pacient na hlavě jakési „poklepávání“. Je to sice trochu nepříjemné, ale rozhodně to nebolí.

Froeliger aktivoval kuřákům pomocí transkraniální magnetické stimulace pravý gyrus frontalis inferior. Použil k tomu frekvenci magnetického pole, která odpovídá tzv. théta vlnám mozkové aktivity. Tyto vlny vznikají v lidském mozku při kreativním myšlení, intuitivním rozhodování, snění nebo fantazírování a provázejí také ukládání vzpomínek, emocí a pocitů do paměti. Pacienti, kterým Froeliger takto aktivoval mozkové centrum, byli výrazně odolnější vůči pokušení tabákem. Zároveň mnohem méně kouřili, protože už nedostávali tak často chuť na cigaretu. Autoři studie jsou přesvědčení, že transkraniální magnetická stimulace théta vlnami pomůže širšímu okruhu lidí.

„Stimulace, která zvyšuje odolnost proti pokušení, by mohla ulevit také drogově závislým, ale to ukáže až další výzkum,“ říká Brett Froeliger.