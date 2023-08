Sedli do kočáru a objeli všechny vesnice. V každé hledali nejlepší místo pro kostel. Měla to být místa víry a naděje, majáky zářící do dáli uprostřed zelené úrodné krajiny. Co vesnice, to chrám a věž na dohled z další vesnice a kostelní věže, všechny pod ochranou kláštera…

Opat Otmar Zinke a stavitel Kryštof Dientzenhofer promysleli každý detail, a co snad nestihli, dotáhl Kilián Ignác Dientzenhofer, jenž převzal benediktinskou zakázku po otcově smrti. V letech 1709 až 1743 vznikl v okolí broumovského kláštera soubor barokních kostelů, jenž je dnes unikátem.

Není divu, že komunistický režim po vystěhování německého obyvatelstva neprojevil pražádnou snahu vzácné sakrální stavby zachovat pro budoucí generace. Je však s podivem, že prohlásit je za kulturní národní památku se povedlo až 33 let od pádu diktatury. Ani tento status ještě není zárukou, že kostely přežijí následující roky či celé století.

Aby byly rekonstruovány, o to usilují dnes nejen benediktini, ale spousta dalších lidí bez rozdílu vyznání. Už po osmnácté se také koná hudební festival Za poklady Broumovska, který představuje zajímavé interprety a tvůrce z Česka i ze zahraničí. Koncerty se konají každou prázdninovou sobotu vždy v jednom z barokních kostelů, přičemž výtěžek z dobrovolného vstupného je určen na jejich opravy. Festival pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska, jež se zasloužila o kandidaturu města Broumova na Evropské hlavní město kultury.

Letošní přehlídku zahájil v červenci americký gospelový sbor The Jeremy Winston Chorale, posléze vystoupila rakouská harfenistka Elisabeth Planková, představili se bratři Daniel a Lukáš Klánští a další. V klášterním kostele svatého Vojtěcha v Broumově, který Dientzenhofer pojal zvláště velkolepě, v následujících dnech festival vyvrcholí.

Projekt Purgatio, jenž nabídne 31. srpna neotřelý pohled na Danteho Božskou komedii s využitím gregoriánského chorálu, renesanční polyfonie, recitace a videoartu, bude patřit k nejpůsobivějším představením. Na toto vystoupení Dua Kchun, tedy tenoristy Martina Prokeše a barytonisty Marka Šulce, 2. září naváže Filharmonie Hradec Králové a uvede díla skladatele Jana Kučery. Mimochodem, ten se jako rezidenční skladatel podepsal pod tři festivalové premiéry.

Za poklady Broumovska

FESTIVAL, Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha 31. srpna a 2. září