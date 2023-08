Sedli do kočáru a objeli všechny vesnice. V každé hledali nejlepší místo pro kostel. Měla to být místa víry a naděje, majáky zářící do dáli uprostřed zelené úrodné krajiny. Co vesnice, to chrám a věž na dohled z další vesnice a kostelní věže,...

25. 8. 2023 ▪ 2 min. čtení