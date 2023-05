Mnichov, garsonka o 36 metrech čtverečních, psací stroj, gauč – a oni dva. Doktorka filozofie Daňa Horáková, žačka Milana Machovce a spolupracovnice Václava Havla, a filmařský bohém Pavel Juráček, režisér Případu pro začínajícího kata a nepřehlédnutelná osobnost československé „nové vlny“. Působením náhod a Státní bezpečnosti vstoupili tito dva nejen do svazku manželského, ale ještě se přestěhovali z Prahy do Mnichova. A teď tady vedou zápas o přežití – a sami se sebou.

Že tento příběh nedojde happy endu, víme všichni, kdo jsme alespoň nahlédli do deníků Pavla Juráčka (který se nakonec vrátil do Československa a upadal a upadal), či se začetli do knihy O Pavlovi, kterou sepsala Daňa Horáková (toho času německá novinářka, spisovatelka a někdejší ministryně kultury v Hamburku). Anebo stačilo si vlastně jen o těch knihách číst, vždyť si vysloužily nejedno ocenění a život obou autorů se vždy zevrubně probíral v médiích. Připočítáme-li ještě divadelní představení Zlatá šedesátá, které vycházelo z Juráčkových deníků a dostalo Cenu Alfréda Radoka za rok 2013, to vše pomohlo k osvěžení povědomí o událostech, na něž bychom mohli zapomenout.

Jenže teď se píše rok 2023, v hledišti Divadla Na Zábradlí sedí mladí lidé a očekávat od nich, že se vyznají v normalizačních souvislostech, poznají angličtinu Miloše Formana nebo rozpaky Jiřího Menzela, by bylo už přehnané. Naštěstí tvůrci inscenace předkládají další otázky: Kde začíná samota? Jak moc bolí mluvit s druhým? Proč se vzdělaná žena nechá doma fackovat? A jak to, že svého tyrana stále zbožňuje?

Daňa Horáková: O Pavlovi

DIVADLO, Divadlo Na Zábradlí, nejbližší představení 3. června, 9. června navíc s diskusí