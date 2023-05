Organizátoři respektovaného mezinárodního knižního veletrhu a festivalu vsadili tentokrát na téma „Autoři bez hranic“. „V posledních letech jsme vždy jako čestného hosta zvali zemi se silnou literaturou – Polsko, Francii nebo Itálii. Letos jsme si řekli, že zkusíme jiný přístup. Autoři bez hranic je téma, které nám umožňuje velmi rozmanitý úhel pohledu,“ vysvětluje pro HN dramaturg 28. ročníku Světa knihy Guillaume Basset. „Do Prahy tedy přijedou nejen autoři, kteří žijí za hranicemi své vlasti – v exilu, jako například ruský spisovatel Vladimir Sorokin, ale i ti, jejichž literární tvorba překračuje meze žánrů. Připomínám hlavně Serhije Žadana a punkovou skupinu Sobaky nebo Bena Aaronovitche, který píše populární knihy a zároveň spolupracuje s televizí. A pak jsou to také spisovatelé, kteří se rozhodli publikovat v jiném než mateřském jazyce – Jana Karšaiová třeba v italštině, anebo ti, kteří píší o zmizelých hranicích – Goran Vojnović o Jugoslávii.“

V rámci festivalové koncepce se nabízejí také diskuse o hranicích sociálních a kulturních. Otázky identity a genderu bude tedy zkoumat „antologie queer poezie“ nebo se o nich má mluvit na setkání s Veronikou Opatřilovou, která napsala román Počkej na moře.

Hranice žánrů budou tématem diskuse s Kateřinou Tučkovou a Jaromírem 99, který ilustroval její úspěšný román Bílá voda. A spojení performance a poezie pak názorně předvedou básník Petr Borkovec a Prague Quiet Music Collective, zatímco o jazykových hranicích budou rozmlouvat nejen překladatelé, ale třeba i Češi píšící německy – Jan Faktor a Jindřich Mann.

V samostatné sekci „Literatura jako hlas svobody“ se při uplynulých dvou ročnících organizátoři věnovali běloruským a ukrajinským autorům, letos poskytnou prostor řadě osobností z celého světa a Cena Jiřího Theinera poputuje k íránským ženám a spisovatelům, kteří čelí útlaku ve vlastní zemi.

Letošní novinkou je také dvoudenní Central and East European Book Market. „Chceme vytvořit prostor, kde se mohou představit různí aktéři knižního trhu, kde budou navazovat kontakty, budou diskutovat, bavit se. Usilujeme o to, aby se Praha stala výkladní skříní středoevropských a východoevropských hráčů na knižním trhu– literárním hubem,“ doplňuje Guillaume Basset, který mimochodem sám také píše a nenechá si ujít žádnou literární novinku. „Osobně se letos těším především na setkání s Vladimirem Sorokinem, fascinujícím spisovatelem a jasnozřivým myslitelem, také jsem zvědavý na Gorana Vojnoviče, nejslibnějšího slovinského autora, na Amira Cheheltana z Íránu a na debatu mezi laureáty Ceny Evropské unie za literaturu, jíž se zúčastní Marita Kapla, Sabina Jakubowska a Ondřej Štindl.“

Na pražském veletrhu se i letos bude udělovat „česká Goncourtova cena“, o níž hlasují zdejší studenti francouzštiny. A co by z nejnovější francouzské literatury tedy doporučil francouzský básník Guillaume Basset? „Přečtěte si knihy Maylis de Kerangalové, která bude jedním z hostů veletrhu. A doporučuji i La plus secrète mémoire des hommes od Mohameda Mbougara Sarra, která brzy vyjde v Česku v překladu Anežky Charvátové.“

Svět knihy Praha 2023

VELETRH + FESTIVAL

11.–14. května, Výstaviště Praha-Holešovice