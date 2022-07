V zeleném županu a s titanovými protézami na nohou prochází doktor Garin apokalyptickou krajinou kdesi daleko za Uralem. Co chvíli vypukne lokální válka mezi státy, které povstaly z popela Ruské federace, co chvíli někdo použije taktickou jadernou pumu… V tomto rámci se odehrává nejnovější román Vladimira Sorokina Doktor Garin. Román znepokojující, divoký a dost možná i prorocký.

Sorokin je jedním z ruských autorů, kteří nemusí po únorovém vpádu Putinovy armády na Ukrajinu dokazovat, že stojí proti politice Kremlu. Jeho sžíravě ironické knihy tepou do ruského imperiálního snění už dlouhá desetiletí. Není to jen proslavený Den opričníka, ale také další práce jako Manaraga či Vánice, které ukazují Sorokina jako zorientovaného a nebojácného autora. Tuhle pozici si ostatně dnes šestašedesátiletý Sorokin osvojil už v mládí, kdy nevstoupil do Komsomolu a posléze byl vyhozen ze zaměstnání. V Sovětském svazu jeho knihy nesměly vycházet. Na pultech ruských knihkupectví se mohou vlastně objevovat jen díky Putinově výběrové cenzuře, která se vší silou zaměřila proti médiím, divadlu či výstavám, ale literaturu nechávala – alespoň před válkou – dýchat, nebo alespoň živořit. Evidentně pod dojmem toho, že literatura není tak nebezpečná.

