Nesmírnost (L’Immensitá), Francie a Itálie, 2022

FILM, v českých kinech od 20. dubna

Snímkem Emanuela Crialese odstartoval festival Dny evropského filmu, který od 20. do 30. dubna představuje to nejlepší z loňské filmové produkce, a to většinou v české premiéře. V italsko-francouzském dramatu exceluje Penélope Cruz. Hraje ženu, jejíž manželství drží pohromadě už jen kvůli dětem, které ovšem napětí mezi rodiči moc dobře vidí, cítí, prožívají. Nečekaná zápletka a živelná hlavní představitelka jsou ty pravé ingredience pro emotivní zprávu o dospívání.

Academia film Olomouc

FESTIVAL, Univerzita Palackého, od 25. do 30. dubna

Foto: AFO

Tématem festivalu, který každý rok popularizuje vědu a přiváží do univerzitního města hvězdy dokumentární tvorby z celého světa, je letos „echo“. A princip ozvěny propojuje s filmovou přehlídkou i uměleckou instalaci Matěje Franka, která bude dominovat Hornímu náměstí. V krytu civilní ochrany v Bezručových sadech bude zase otevřena expozice Slunce od Michaɫa Patyckého, v Konviktu bude vystavovat islandsko-italská umělkyně Klara Rosatti… Prostě týden nabitý nejen vědou.

Petr Hruška: Spatřil jsem svou tvář

KNIHA/POEZIE, nakl. Host, 2022

Foto: nakladatelství Host

„Poezie žádnou cenu nemá. Vlastně nevíme, čemu na tomhle světě překáží, ale v tom je možná její síla – že nám připomíná, že nevíme. A teď je to vlastně paradox, že tady přebírám cenu za poezii,“ zauvažoval Petr Hruška, ale Magnesii Literu přece jen v pondělí na jevišti Nové scény Národního divadla neodmítl. Naštěstí. Za svou poslední básnickou sbírku, v níž se společně s Fernãem de Magalhãesem a jeho posádkou vydává na dobrodružnou plavbu okolo světa, si ji bezesporu zaslouží.