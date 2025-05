Do Nadace Via odešel Zdeněk Mihalco z pozice novináře. Řekl si, že zkusí na jeden rok pracovat v úplně jiném oboru, o němž nic nevěděl. Už je to ale téměř osm let, z nichž šestý rok tráví na pozici výkonného ředitele. „Když děláte něco smysluplného, je to trochu návykové a nechce se vám zpět,“ říká k práci, v rámci níž na filantropii spolupracuje s předními českými byznysmeny.

Jejich přístup k dárcovství na dobrou věc se totiž v posledních letech výrazně změnil a bez podobných nadací by v Česku nemohlo fungovat. Podnikatelé a ředitelé firem podobně jako v byznysu potřebují za svými penězi vidět hmatatelnou strategii a jasně si změřit jejich dopad.

Jak dnes byznysmeni přistupují k filantropii a jak se to mění v čase?

Čím dál promyšleněji. Řekněme před 30 lety k tomu nepřistupovali prakticky nijak, to slovo vůbec neznali. Po přelomu tisíciletí sem přišly první korporace, které tu myšlenku začaly šířit. Pak se tím první byznysmeni začali zabývat. Dnes už jsou jich desítky a mají skutečně nějakou strategii.

Proč?

Často zjistili, že to není až taková legrace, jak to na začátku vypadalo. Že jim to zabírá mnohem více času, než mysleli, pokud to chtějí dělat promyšleně. Někteří se také spálili, poslali někam hodně peněz a nic z toho nebylo.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak přemýšlí velcí filantropové z řad byznysmenů.

Jak dnes fungují nadace.

A co říkat lidem, kteří tvrdí, že neziskovky ovládají svět.