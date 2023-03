Byla v Česku v bezpečí, měla tady dobrou práci, pobýval tu i její syn. Přesto se vrátila do válčící země, na rodnou Ukrajinu. Své rozhodnutí žena ze středoukrajinského města Čerkasy ale dlouho zvažovala a neschopnost rozhodnout těžké dilema ji přivedlo až k terapeutovi. V Česku usazení ukrajinští psychoterapeuti působící v rámci iniciativy Dělám, co můžu a na krizové Lince Lia, určené pro uprchlíky, se setkali už s řadou podobných příběhů ukrajinských žen. „Paní z Čerkasy se rozhodla jet zpátky na Ukrajinu proto, že chtěla být nablízku svému muži, který se po jejím odjezdu rozhodl jít bojovat jako člen domobrany. Měla o něj strach a věřila, že její přítomnost mu bude oporou,“ říká psychoterapeutka Khrystyna Nevmerzhytska. Psycholožka Olha Hrycenko zase líčí příběh ženy, která se se svým manželem seznámila na Donbase, kde on jako příslušník armády už od roku 2014 bojoval a ona působila jako zdravotnice. Po ruské invazi Ukrajinu opustila, trpěla ale kvůli tomu výčitkami a po několika měsících se zase vrátila na frontu jako zdravotnice do oddílu svého muže.

