Kosatky dravé obývající vody Pacifiku při pobřeží amerického státu Washington a kanadské provincie Britská Kolumbie se specializují na lov lososů a jinou potravu konzumují jen výjimečně. Nalovit dostatek ryb však není jednoduché. Lososů vinou člověka dramaticky ubylo. Odhaduje se, že před příchodem Evropanů byly populace lososů v téhle oblasti desetkrát početnější než dnes. Stáda kosatek často najdou vydatnější loviště jen díky starým samicím, které na základě letitých zkušeností vědí, kde kyne naděje na úlovek i v obdobích, kdy je o lososy nouze.

Vůdcem stáda kosatek bývá právě stará, zkušená samice. Dalšími členy jsou její synové a dcery a také mláďata narozená dospělým dcerám. Synové si odskakují ke zplození potomků do jiných stád a kosatčí rodina je tak uchráněna rizik, která by s sebou neslo plození potomstva mezi bratry a sestrami. Z těchto milostných výletů se však samci poslušně vracejí do stáda vedeného jejich matkou. Mají k tomu dobrý důvod: nikdo jiný by se o ně tak dobře nestaral.