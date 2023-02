Babylon (USA, 2022)

FILM Režie Damien Chazelle, v českých kinech od 19. ledna

Režisér Damien Chazelle více než patnáct let pracoval na barvité fresce o raných letech „továrny na sny“. Hollywood byl před 100 lety nejdynamičtějším místem na světě, přes noc se tu mohla z holky odnikud stát hvězda anebo ta nejznámější superstar upadnout v totální zapomnění. To si moc dobře uvědomují začátečnice Nellie LaRoy i slavný Jack Conrad neboli Margot Robbie a Brad Pitt… Skvělé herecké obsazení, velkorysá výprava, kostýmy, hudba – to dohromady dává tři nominace na Oscary.