Baví ho objevovat, a tak točí filmy s využitím virtuální reality, teď zrovna dokumentární snímek z rozstříleného Charkova. Animované Tmání, jež dokončil loni, má nominaci na Českého lva. V tomto filmu se Ondřej Moravec, jak říká, „pokusil vytvořit simulaci toho, co se děje v lidské hlavě, když zaútočí deprese. Od přátel jsem za ty roky, co mě deprese navštěvuje, mnohokrát slyšel, že si nedovedou představit, co prožívám. Virtuální realita se stala prostředkem, jak na tuto otázku odpovědět lépe než bezradným mlčením.“ Proces natáčení Tmání charakterizuje jako dlouhou cestu osobního psychického „coming outu“ a velké dobrodružství. Mimochodem – začal tak novou kapitolu českého filmu. Tmání je první animovaný VR snímek, který podpořil Státní fond kinematografie.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se