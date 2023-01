Šest osobností tří generací odpovídá na otázky Hospodářských novin. 1. Čeho se v roce 2023 nejvíc bojíte? 2. Co vám dělá starosti v další budoucnosti? 3. Zažili jste už v minulosti něco z toho, co jste uvedli? 4. Co vám naopak dává naději?

Foto: archiv Davida Špunara David Špunar, 21 let, podnikatel, FaceUp Technology 1. Stejně jako většina podnikatelů se v tomto roce obávám ekonomické recese. Proto jsme s kolegy při plánování připravili vícero finančních plánů, abychom byli na možné scénáře lépe připraveni. 2. V dnešní době se svět mění takovou rychlostí, že nedokážu říct, čeho se ve vzdálenější budoucnosti obávám. Ještě před třemi roky bych například nikdy neměl obavy z války v Evropě nebo globální pandemie. 3. Žádnou ze zmíněných věcí jsem v minulosti nezažil. Respektive ekonomickou krizi ano, ale to jsem byl ještě dítě, takže jsem ji tolik nevnímal. 4. Doufám, že se v tomto roce již podaří ukončit válku na Ukrajině. Co se týče ekonomické krize, myslím si, že každá krize je zároveň příležitostí a že máme v Česku spoustu šikovných podnikatelů, kteří i přes ekonomickou nepřízeň porostou. Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se