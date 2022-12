Jaká to obrovitá pitomost, jaká zázračná kůpa bezmyšlénkovosti, jaký to do nebe trčící, blbě do vůkolí pohlížející pomník královské svévole! Tak viděl pyramidy Jan Neruda. Další Češi se pohledem národního barda naštěstí neřídili. Seriózní český zájem o Egypt začal na začátku 20. století. Je spojen se jménem Františka Lexy, považovaného za otce české egyptologie. S výzkumem přímo v terénu v Abúsíru začali naši egyptologové v roce 1960 a od té doby platí za světovou špičku. Když se s nimi bavíte o největších českých objevech, jsou schopni se i pohádat, ale nakonec se shodnou na top trojce.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se