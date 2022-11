Od loňského jara lidé nastavují rameno injekční stříkačce s vakcínou proti covidu. Brzy by se ale mohla očkovací látka stříkat sprejem do nosu nebo do krku. A před nákazou by měla chránit mnohem delší dobu.

Především seniorům a dalším rizikovým skupinám je určena už čtvrtá, inovovaná dávka vakcín proti viru SARS-CoV-2. V České republice ji dosud podle statistik ministerstva zdravotnictví dostalo přes 700 000 lidí. Určitě to není poslední očkovací kampaň. Původce covidu se ukázal jako virový chameleon, který vytváří stále nové varianty, a uhýbá tak imunitě navozené jak prodělanou nákazou staršími typy viru, tak i nově vyvinutými vakcínami. SARS-CoV-2 tak lidstvu uděluje tvrdé lekce z Darwinovy evoluční teorie, když ukazuje, jak rychle se dokáže přizpůsobit změně podmínek. Vakcíny sice významně snižují riziko těžkého průběhu onemocnění, ochrana proti nákaze samé však slábne během několika měsíců. Přitom úměrně počtu nakažených roste i riziko vzniku nových, průbojnějších variant viru SARS-CoV-2. Jak ukázala rozsáhlá analýza mezinárodního týmu vedeného Vladimirem Uverským z University of South Florida v americké Tampě publikovaná ve vědeckém časopise COVID, nové varianty viru nemusí být vždycky neškodnější než jejich předchůdci. Potřeba účinných vakcín s dlouhodobým účinkem je proto stále aktuální a vědci na celém světě na nich usilovně pracují. Velké naděje upírají k takzvaným mukózním očkovacím látkám, tedy těm, které se vstřikují do nosu, do krku nebo se vdechují.

