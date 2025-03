Musela to být scénka jako vystřižená z hollywoodského filmu. A ne jen tak ledajakého, ale Hitchcockova. Jen si to představme: píše se rok 1955, mistr hororu zrovna chystá thriller Chyťte zloděje a do hlavních rolí obsazuje ztepilého Caryho Granta a půvabnou Grace Kelly. A nebyl by to Hitchcock… Když už získal největší hvězdy, chce i nejnablýskanější výpravu a kostýmy, a tak nařídí, aby se výtvarnice filmu a Grace Kelly vypravily do pařížské prodejny Hermès a nakoupily luxusní doplňky. Dámy prý rády poslechly a u „Hermèsů“ si to hezky užily. Následující události už ovšem neřídil režisér, ale – řekněme – do hry vstoupil osud.

Uplyne totiž sotva rok, Grace Kelly se zamiluje do monackého knížete Rainiera III., vdá se, skončí s filmem a otěhotní. A protože v knížectví panuje řád a takové novinky se oznamují oficiálně a s fanfárami, kněžna zpočátku svůj stav lehce skrývá – třeba za pomoci kabelek, které si nakoupila u Hermès. Jenže pak je jeden všetečný fotograf ve správný čas na správném místě a snímek těhotné Grace exploduje na titulní stránce časopisu Life.

Hermès Birkin Casaque 35

Foto: Milan Havel

Zprávy o tom, jak reagoval monacký kníže, se nedochovaly. Ve firmě Hermès ale určitě slavili. Traduje se, že každá žena, která tehdy k nim vešla, chtěla „jen kabelku Kelly“, až tedy dámskou cestovní tašku, kterou vyráběli od 30. let, přejmenovali na „Kelly bag“. Slavná kabelka má dnes řadu variant a je považována za symbol firmy – společně s logem v podobě kočáru taženým koňmi, čtvercovým hedvábným šátkem a kabelkou Birkin.

Ale ano, další celebrita! Jane Birkin, anglicko-francouzská skladatelka a herečka, si kabelku Kelly kdysi také pořídila, ale vadilo jí, že se do ní nevejdou dudlíky a hračky pro její děti. A tak když se potkala náhodou v roce 1984 s šéfem Hermès, pěkně mu vyčinila. Jenže Jean-Louis Dumas neváhal, sedl, na kus papíru načrtl tašku čtyřikrát větší, než je ta Kelly, a další byznysový příběh mohl odstartovat.

Limitovaná edice & příběh

Legendy jsou od toho, aby přeháněly, faktem ale zůstává, že mezi vášnivé sběratelky kabelek Kelly patřila po celý svůj život i sama Grace Kelly. Také na „birkinky“ se u Hermès stále vede pořadník a řady jejich fanoušků se rozšiřují.

„Luxusní kabelky, hodinky nebo šperky jsou na západ od našich hranic už vnímány jako sběratelské předměty, proto se v aukcích běžně objevují. U nás jde spíše ještě o novinku, ale jak dokazují limitace, zájem dražitelů také stoupá. Příkladem může být třeba kabelka Alma od Louise Vuittona, která vznikla na počest designéra Stephena Sprouse. Loni v říjnu jsme ji z 20 tisíc korun vydražili na částku kolem 150 tisíc. Jednalo se o vzácnou limitovanou edici se silným příběhem,“ vysvětluje pro HN Matyáš Kodl, který pořádá online aukce pod značkou Artslimit.

Pro aktuální dražbu, která vyvrcholí tuto neděli, přichystal i sadu výjimečných sběratelských kousků a kabelky mezi nimi hrají prim: Hermès Retourné Kelly 32 vystoupala třeba už z vyvolávací ceny 100 tisíc korun na 150 tisíc, Hermès Birkin 40 zase ze 170 tisíc na 260 tisíc a Hermès Birkin Casaque 35 se momentálně drží na 315 tisících (při vyvolávací ceně 150 tisíc korun). „Naše online aukce probíhají několik týdnů. Po celou tu dobu je možné na položky zadávat limity, do jejichž výše draží systém za dražitele. Každý má svou strategii, někdo preferuje si zadat limity předem, jiný zase dražit až na poslední chvíli, takže ceny se ustálí až na konci aukce,“ říká Matyáš Kodl.

Překvapení na závěr

Online aukce se v Česku konají řadu let, ale až covid jim přidal na významu. „Kvůli pandemii jsme na jaře 2020 museli zrušit velkou sálovou dražbu, v depozitářích zůstala spousta jedinečných obrazů a bylo jasné, že nechceme-li zklamat důvěru klientů a komitentů, nemůžeme to tak nechat. Na podzim téhož roku jsme tedy uspořádali naši první online aukci. Byla historicky největší v Česku a hlavní zásluhu na tom měly moje děti. Díky nim vznikl Artslimit,“ doplňuje Martin Kodl. Zakladatel největšího aukčního domu Galerie Kodl připouští, že před pěti lety patřil spíše k „online skeptikům“, o to víc jej současné výsledky Artslimit těší, překvapují.

Vlastimil Beneš: Opuštěné město

„Vyvolávací ceny při online dražbách obvykle držíme v součtu lehce přes 10 milionů, aukční výsledek dosahuje téměř dvojnásobku. To je skvělé skóre,“ říká a za položky, jež mohou vždy překvapit, označuje i luxusní předměty. „Jsou designově na vysoké úrovni a design se v posledních letech stává uměním. V londýnském Christie‘s už k těmto kouskům přistupují jako k velkému byznysu.“

A jak to při přihazování naživo tentokrát dopadne na Artslimit.cz? To se rozhodne v neděli, přičemž aukce slibuje i další silné zážitky. Hned po kabelkách a hodinkách přijde na řadu více než 200 obrazů a plastik. „Očekáváme významný nárůst cen třeba u Vlastimila Beneše, Františka Kavána, Josefa Jíry či Olbrama Zoubka, Iry Svobodové, Jana Knapa nebo u slovenského výtvarníka Jana Hály. A pak bezesporu u Josefa Lady. Sběratelé se na jeho obrázky roky dívali jako na omalovánky pro děti, ale mýlili se. Jeho tvorba má skvělý umělecký základ, soustavně se jí věnujeme a radujeme se, že boduje na aukcích,“ dodává Martin Kodl. Mimochodem, Ladův cyklus Velikonoční motivy začínal na vyvolávací ceně 120 tisíc, tři dny před uzavřením limitací se blíží milionu.

Artslimit online 9

AUKCE, ukončení limitace 30. 3. ve 13.00, přihazování 30. 3. od 14.00