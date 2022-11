Grand Prix (ČR 2022)

v kinech od 17. 11., distribuce Falcon

Režisér a scenárista Jan Prušinovský dlouhodobě rozvíjí tradici české komedie. Ať už natáčí seriál z prostředí venkovského fotbalu Okresní přebor, vážněji laděné sociální drama Kobry a užovky, nebo sérii Most!, i mezi společenská témata vždy dovede vpašovat velkou porci trefného, někdy praštěného, jindy jízlivého humoru. V novince Grand Prix se pouští do odlehčené jízdy napříč žánry i zeměmi. Snímek, inspirovaný historkou od kamaráda, vypráví o cestě tří svérázných milovníků automobilismu do Barcelony. Bratranci Roman a Emil mají jediný sen: dostat se na závody formule 1. Když pořádkumilovný majitel autodílny Emil vyhraje dva lístky na Velkou cenu Španělska, začíná bláznivý výlet Evropou. Jenže Emil a Roman, který se stará o malý ušmudlaný autobazar, se na pouť nevydají sami. Herci Kryštof Hádek a Robin Fero získávají třetího společníka v podání Štěpána Kozuba, který přitahuje potíže všeho druhu.