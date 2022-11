Oběť (SR/ČR/Německo 2022)

v kinech od 10. 11., distribuce Bontonfilm

Ustaraná Ukrajinka se snaží co nejrychleji dostat do Česka, kde dlouhodobě žije a kde právě jejího syna přijali po úrazu do nemocnice. Kdesi na hranicích vystupuje z autobusu uprostřed noci, kamera spěchá za ní a nové česko‑slovenské drama Oběť hned těmito prvními scénami sebevědomě říká, že se v tuzemském prostoru zrodil nový talent, jehož tvorba má potenciál hranice překračovat.