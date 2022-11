Při pohledu na Johna Fettermana vám v hlavě naskočí píseň Johnnyho Cashe s českým textem Jana Vyčítala: „Teď už jsem chlap jak hora, šest stop a palců pět. Už jsem prošel celý Státy a teď táhnu zpět.“ Fetterman má ještě o čtyři palce víc, měří 205 centimetrů. A když tenhle kandidát Demokratické strany za řečnickým pultíkem rozpaží, zdá se, že by mohl obejmout všechny své příznivce pod pódiem. Do sálu kulturního centra v Harrisburgu v Pensylvánii jich týden před volbami do Kongresu, které se konají v úterý 8. listopadu, přišlo na tři stovky. Mnozí z nich se pak rozešli po okolí, aby dům od domu klepali na dveře, vždy a znova se stejnou výzvou: „Jděte volit, jděte volit, jde o hodně.“

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se