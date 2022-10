Oslavné proslovy při příležitosti životního jubilea významných osobností se do historie zapíšou málokdy. V případě slov, která padla při oslavě devadesátin Miltona Friedmana, obecně považovaného za nejvlivnějšího ekonoma druhé poloviny 20. století, to však neplatí. V závěru konference konané na začátku listopadu 2002 na půdě Friedmanovy domovské University of Chicago totiž vyzdvihl oslavencův přínos Ben Bernanke, tehdy čerstvý člen vedení americké centrální banky Fed, příspěvkem o nejhorší hospodářské katastrofě v americké historii. Tedy o velké hospodářské krizi třicátých let. Tu Friedman spolu s kolegyní Annou Schwarzovou důkladně zanalyzovali a na mnoha příkladech doložili, že její hlavní příčinou byla naprosto nevhodná měnová politika.

„Máte pravdu, krizi jsme zavinili my,“ řekl v samém závěru svého vystoupení Bernanke, který tato slova uvedl tím, že „mírně zneužije svého postavení oficiálního představitele Fedu“. To hlavní dodal vzápětí: „Moc toho litujeme. Ale díky vám už to víckrát neuděláme.“

Co mohlo znít jako obecná proklamace, to o pouhých šest let později, kdy už byl Bernanke šéfem nejmocnější centrální banky světa, plně vystihovalo jeho kroky.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 30 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.