Máme právo použít taktickou jadernou zbraň a uděláme to, když to bude nutné, tvrdí ruští politici. Nedělejte to, protože odpověď bude tvrdá, vzkazují jim američtí politici a generálové. Před šedesáti lety dostala svět na hranu jaderné války kubánská krize. Jako by se blížilo její repete.

