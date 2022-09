Následující větou by asi žádný profilový článek začínat neměl. Martin Mata se minulý týden nestal Manažerem roku v kategorii Nezisková sféra. Jenže tato věta tak trochu vystihuje, jak to Martin Mata v životě má. „Ne vždy všechno vyjde. Můj příběh je možná v něčem složitější, ale procházím životem tak, jak je. Nechávám ho plynout,“ komentuje své dosavadní úspěchy i neúspěchy devětatřicetiletý muž. A není pochyb o tom, že se pokusí titul v soutěži s devětadvacetiletou tradicí získat jindy.

Ambiciózní Mata se má o co opřít. Začínal jako sběrač ovoce v Řecku a dělník ve výrobě v Ústí nad Labem, pak výrobu začal řídit, vedl i sklad a stovku lidí, vstoupil do politiky, aby z ní do roka vystřízlivěl, vystudoval vysokou školu, založil a zase prodal dvě firmy, řídil Městské služby Ústí nad Labem a asi jako jediný Rom vstoupil do aktivních záloh. Teď vede Inovační centrum Ústeckého kraje a vytyčil si další nelehký úkol: chce v regionu udržet mladé lidi a nalákat zpět ty, kteří už odešli. „Většinou odcházejí nebo dojíždějí za prací do Prahy, kde mají lepší platové podmínky. My jim ale příležitosti musíme vytvořit tady. Není to vždy o penězích, ta práce by měla mít přidanou hodnotu, aby člověk mohl něco rozvíjet, třeba svůj region.“

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.