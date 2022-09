Před celníkem na bejrútském letišti Rafika Harírího se táhnou dvě dlouhé fronty cestujících. V jedné z nich stojí lidé s libanonským občanstvím, v druhé cizinci přijíždějící do země. Jedním z nich je i český duchovní a zakladatel neziskové organizace Cedrový kříž Petr Jan Vinš. V hlavním městě Libanonu se objeví zhruba jednou za měsíc, kdy do ekonomicky zdevastované země přiváží léky. „Už od dob studií teologie mě Blízký východ přitahoval. Libanon jsem začal pravidelně navštěvovat v roce 2020 po výbuchu v bejrútském přístavu. Tehdy mě napadlo založit neziskovou organizaci Cedrový kříž, která by pomáhala zajišťovat základní věci, které tu lidem chybí,“ vysvětluje Vinš. Devětatřicetiletý starokatolický kněz a generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR se v Libanonu zdrží nejčastěji týden a naplánuje si svůj pobyt tak, aby nemusel v Praze vynechávat mše. V muslimské čtvrti Hamra si pronajal byt, když zjistil, že ho měsíční nájem vyjde na stejných 300 dolarů, které zaplatil za týden v hotelu.

