Pán prstenů: Prsteny moci (The Lord of the Rings: The Rings of Power, USA 2022)

od 2. 9. na Prime Video

Je hned několik důvodů, proč patří nový fantasy seriál inspirovaný knihami J. R. R. Tolkiena k nejočekávanějším titulům letošního roku. Diváci touží po novém velkolepém fantasy hitu typu Hry o trůny. A seriál z Tolkienovy Středozemě se rozhodl dát jim přinejmenším tu velkolepost. Mluví se také o tom, že jde o vůbec nejdražší seriál, s rozpočtem přesahujícím miliardu dolarů. Podobně jako aktuální seriál HBO Rod draka, který chce navázat na úspěchy Hry o trůny, se i Prsteny moci vrací do minulosti slavného fantasy světa, jenž na filmovém plátně utržil stamiliony dolarů. Seriál vypráví příběh z dob tisíce let před událostmi Hobita či Pána prstenů, které Tolkien zpracoval především v posmrtně vydané knize nazvané Silmarillion. Na rozdíl od jeho nejslavnějších děl je ale spíše pečlivou kronikou než napínavým románem, jeho četba tak mnohým fanouškům Pána prstenů přinesla spíš zklamání, ne-li šok. Seriál ale podle prvních reakcí dává starým bájím patřičný epický rozmach. „Vzpomínám si, jak jsem si jako kluk koupil Silmarillion, hned jak vyšel. Nebyl to zrovna prequel, jaký bych si přál,“ poznamenal vlivný fantasy spisovatel a autor komiksu Sandman Neil Gaiman. O prvních epizodách Prstenů moci, které mohl ještě před oficiálním odvysíláním zhlédnout, naopak řekl: „Opravdu zábavné. Tohle je přesně to, co jsem tehdy chtěl zažít.“ Seriál z produkce Amazonu zcela jistě nebude posledním počinem podle Tolkienových knih. Práva na ně, jejichž hodnotu lze vyčíslit v miliardách dolarů, se chystá koupit společnost Embracer Group. A ta vedle videoher zmiňuje také možnost filmů o Aragornovi, Glumovi a dalších hrdinech Středozemě.

Zbývá vám ještě 80% článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete číst dál? Zbývá vám ještě 80% článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Obsah webu HN.cz včetně speciálů a archivu

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.