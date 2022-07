I dva roky před sedmdesátkou je Jackie Chan schopen nabízet filmovému publiku skvělé choreografie bojového umění. Často mu jeden film ročně nestačí a letos jdou do kin dva, oba v čínské produkci. Televize občas nabídnou něco z dob největší slávy tohoto hongkongského originála. Snímek Terč z roku 1997 nabídne v neděli kanál Nova Action.

Do kinosálů v tomto týdnů příliš mnoho premiér nemíří, ale letní horor tentokrát z anglického venkova slibuje zábavu i zamyšlení. Dovolenou si dávají i klasičtí komiksoví hrdinové, nicméně vysílají za sebe záskok – Supermanova psa Krypta. V animované podobě, takže pro celou rodinu.

Men (USA 2022)

od 28. 7. v kinech, distribuce Aerofilms

Kde jinde si odpočinout po osobní tragédii než na malebném anglickém venkově. Hrdinka nového hororu Men však brzy zjistí, že nejen okolní příroda vypadá poněkud hrozivě, ale jako by za kmeny stromů navíc číhalo cosi děsivého. Alex Garland se po úspěchu svých románů Pláž či Tesseract rozhodl prosadit též jako scenárista a režisér. Po ambiciózních sci-fi snímcích Ex Machina a Anihilace natočil venkovský, lehce experimentální horor, kde hrdinku pronásledují různí místní podivíni. Všechny ztvárnil jediný herec Rory Kinnear. A Garland s jeho pomocí natočil film, který chce zachytit, co je to hrůza.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.