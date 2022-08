Strach ze zimy, vyděšení z raketového nárůstu cen, zvyšování státního dluhu ohrožující budoucnost, bezradnost státu, rozpad společenské smlouvy. Dnešní realita by na člověka z nedávné minulosti působila jako scénář pro béčkový dystopický film. Je tedy namístě otázka, jestli jsme museli do této situace dospět a jestli se z ní vůbec můžeme vyhrabat. Jenže komu ji položit, když každý má svůj úzký pohled a politici mají tendenci hájit sami sebe?

Nakonec jsem na to přišel.

„Ne, dospět jsme do téhle situace opravdu nemuseli,“ říká mi do telefonu muž, který má, dle mého, k problematice co říct více než jiní. Před šesti lety vyšla pod jeho vedením kniha Na rozhraní. Prakticky všechna rizika, která se nyní zhmotnila, jsou v ní precizně popsána. „Bohužel dochází prakticky ke všemu, před čím jsme tehdy varovali. Nikdo ze zodpovědných lidí neudělal nic, aby se to nestalo. Jsem, mírně řečeno, zklamán,“ říká onen muž – profesor egyptologie a specialista na civilizační cykly Miroslav Bárta.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.