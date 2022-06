V devadesátých letech, kdy se stal ředitelem pro klíčové zákazníky Vitany, byl Martin Veselík na vrcholu kariéry. Pak se ale rozhodl připojit k podnikání své manželky Vlasty, která v té době šila bačkůrky nebo deky z ovčí vlny. Vytvořili značku Woolife a snili o tom, že své zákazníky jednou oblečou do vlny od hlavy až k patě. To se jim podařilo až poté, co koupili starou továrnu na punčochy v Krásné Lípě.

Související články Vymysleli oděvní látku, která se dá recyklovat. Ostravský Nilmore chce být největší evropskou firmou udržitelné módy Mikuláš Hurta se ve svých 21 letech stal výrobním ředitelem v lakovně letadel, kam si přilétaly pro nový nátěr také airbusy či boeingy. Do irské... 30. 5. 2022 ▪ 6 min čtení