Itálie, Dánsko

Vědci poprvé přečetli genom Římana z Pompejí

Když v roce 79 našeho letopočtu erupce sopky Vesuv zasáhla antické Pompeje, sopečný popel oběti dobře zakonzervoval. A i když byla těla zachována ve výborném stavu, dosud se nepodařilo přečíst jejich genetickou informaci. To změnila práce Gabriele Scorranové z Kodaňské univerzity, které se povedlo přečíst DNA čtyřicetiletého muže. Zprávu nyní publikoval časopis Scientific Reports. Srovnáním se známými genomy z tehdejší i dnešní doby se ukázalo, že geny zkoumaného muže jsou podobné lidem, kteří dnes žijí ve střední Itálii. V jeho mitochondriální DNA ale byly také skupiny genů, jež nyní mají i lidé na Sardinii, což ukazuje, že antický Řím byl geneticky mnohem rozmanitější než dnes. Podle vědců bude pravděpodobně možné stejnými postupy zkoumat dědičnou informaci u mnoha dalších osob zasypaných v Pompejích.

Kanada

Kvůli americkým tragédiím má být zakázán prodej ručních zbraní

Kanaďané toužící po pistoli nebo revolveru budou mít zřejmě smůlu. Vláda premiéra Justina Trudeaua v úterý oznámila, že chce ještě více zpřísnit pravidla pro nákup a držení zbraní. Reaguje tím na dva nedávné případy v sousedních Spojených státech, kde útočníci postříleli děti ve školách. Pokud by Trudeau se svým návrhem uspěl, začal by v Kanadě platit zákaz prodeje, převážení nebo dovozu ručních zbraní. Zákon by také umožnil odebrat zbrojní průkaz například domácím násilníkům. Kritici ale upozorňují, že většina zbraní využitá při trestné činnosti v Kanadě pocházela z nelegálního dovozu. Zákon podle nich podobným neštěstím, jaká nyní zasáhla USA, nezabrání.

Francie

Už žádné anglicismy ve francouzštině. Vláda chce ovlivnit jazyk ve videohrách

Francouzské ministerstvo kultury rozhodlo, že státní zaměstnanci nesmí v úředních dokladech, jež se týkají videoher, používat anglické výrazy. Musí je nahradit francouzskými. Právě ve videohrách jsou přitom anglicismy velmi časté. Ministerstvo by tak chtělo zabránit tomu, aby se slova cizího původu dostala do francouzštiny a nahradila francouzské výrazy. Snaží se tím zachovat čistotu jazyka. Podle ministerstva vytváří mluva, v níž se vyskytují cizí slova, zbytečné bariéry mezi lidmi, kteří žargon z videoher znají, a těmi, kteří ne. Například o hře, která je k dispozici zdarma, tedy „free‑to‑play“, by se tak Francouzi měli v úředních dokumentech dočíst, že je to „jeu en accès gratuit“ – „hra s přístupem zdarma“. Každý anglický výraz mají posoudit experti, aby zjistili, zda už existuje jeho ekvivalent ve francouzštině, popsala tento týden agentura AFP. A pokud ne, nahradí ho opisem.

Chile

Dohodu, jež má jako první na světě chránit ekologické aktivisty, schválil parlament

Chilský parlament v úterý schválil dohodu z Escazú, která je první latinskoamerickou dohodou o ochraně životního prostředí a jedinou na světě, v níž se země zavázaly chránit ekologické aktivisty. V Latinské Americe umírá nejvíce ochránců životního prostředí a půdy. „Nikdo nemůže vyřešit klimatickou krizi a chránit biodiverzitu sám, buď to zvládneme společně, nebo necháme našim dětem neobyvatelnou planetu,“ uvedla chilská ministryně životního prostředí Maisa Rojasová, která je členkou vlády nejmladšího prezidenta v chilské historii. Šestatřicetiletý Gabriel Boric rovněž výrazně podporuje ochranu životního prostředí. K zemím s největším počtem zabitých ekologických aktivistů patří Kolumbie, kde bylo v roce 2020 podle nevládní organizace Global Witness zavražděno přes šest desítek ochránců půdy a životního prostředí.

Mexiko

Elektronické cigarety jsou „velkou lží“. Prezident podepsal zákaz jejich prodeje

Mexiko zakázalo prodej elektronických cigaret. Příslušný výnos ve středu podepsal prezident Andrés Manuel López Obrador. Podle představitelů mexické vlády je prodej těchto produktů spojen s „velkou lží“, že je jejich používání bezpečnější než kouření tradičních cigaret. Mexická vláda už v říjnu zakázala vývoz i dovoz elektronických cigaret a náplní do nich. Místní distributoři ale naskladnili velké množství zboží, které dále prodávají. Někteří Mexičané si nechávají elektronické cigarety posílat ze zahraničí. Vláda odhaduje, že elektronickou cigaretu v zemi alespoň jednou kouřilo přinejmenším pět milionů lidí. Mexiko má téměř 130 milionů obyvatel.

USA

Nejlepší denní doba na cvičení se u mužů a žen zřejmě liší, tvrdí studie

Cvičení je prospěšné kdykoli, ale denní doba pro dosažení nejlepších výsledků se u mužů a žen zřejmě liší. Uvedl to tento týden server BBC News s odkazem na novou studii amerických vědců. Ti zjistili, že ženy spalují více tělesného tuku při ranním cvičení, zatímco u mužů se více počítají večery. Svou roli mohou hrát rozdíly v hormonech, biologických hodinách a spánkových cyklech u obou pohlaví. Studie se zúčastnilo 30 mužů a 26 žen. Jednalo se o zdravé a aktivní jedince ve věku 25 až 55 let. Vědci je sledovali 12 týdnů a měřili účinky různorodého fitness programu. Všichni účastníci dodržovali speciálně sestavený stravovací plán. Vědci v průběhu studie měřili krevní tlak a tělesný tuk účastníků, stejně jako jejich flexibilitu, sílu a aerobní výkon na začátku i na konci studie. Zdravotní stav si zlepšili během 12 týdnů všichni účastníci výzkumu nehledě na to, kdy cvičili.