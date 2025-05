Až deset procent lidí se narodí s genetickou vlohou, kvůli které má vyšší riziko onkologického onemocnění. Důležité je to zjistit včas, jenže stále existuje velké množství genetických variant, u kterých lékaři netuší, zda souvisí s rakovinou. A to i přes obří pokrok, který věda ve čtení genů v poslední době udělala. „Do deseti let bychom měli mít úplně jasno, všechny varianty budou objevené,“ říká profesor Zdeněk Kleibl z Laboratoře onkogenetiky Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Mluví také o tom, proč je důležité zjistit genetickou predispozici včas, kdo by měl takové vyšetření podstoupit a proč by si ho někteří lidé měli zopakovat.

Češi vždy obsazovali první příčky ve výskytu rakoviny tlustého střeva. Mají k tomuto typu nemoci nějaké vlohy?

To je báječná otázka, na kterou se strašně složitým způsobem odpovídá. V různých žebříčcích incidence zhoubných nádorů jsme velmi vysoko: vévodíme například nádorům ledvin. Ale rád bych upozornil, že jen malá část nádorových onemocnění je dána predispozičními mutacemi. Tedy že se člověk rodí s nějakou genetickou vlohou, která ho předurčuje k tomu, že má vyšší riziko vzniku onkologického onemocnění. Takovýchto nádorů je něco mezi pěti a deseti procenty, to znamená, že z celkového počtu 65 tisíc nádorových onemocnění vznikajících ročně u nás to je maximálně šest a půl tisíce.

A jsou tedy některé z nich typické jen pro Čechy?

Co se dočtete dál Proč se u Čechů těžko hledá genetická souvislost s nádorovým onemocněním.

Kdo by měl na genetické vyšetření zajít a proč by si ho někteří lidé měli zopakovat.

Proč je důležité zjistit, jestli je onemocnění způsobené genovou mutací.