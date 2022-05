Španělsko

Bývalý král podezřelý z korupce přijel na skok domů

Téměř po dvou letech se do Španělska na několik dnů vrátil bývalý král Juan Carlos I., který se rozhodl vystěhovat ze své země do Spojených arabských emirátů. Tam žije v luxusní vile u Abú Dhabí. Nejprve se minulý čtvrtek vydal do Galicie na jachtařské závody, potom vyrazil do Madridu, kde se setkal se svým synem a současným králem Španělska Felipem VI. S ním se neviděl od svého odchodu do ciziny v srpnu 2020. Bývalého panovníka sužovala řada skandálů. Byl podezřelý z daňových úniků či korupce. Král Felipe VI. se od svého otce už dříve distancoval a snaží se monarchii očistit od skandálů a vrátit jí opět důvěryhodnost.

Afghánistán

Moderátorky musí být zahalené, kolegové je podpořili rouškami

Hnutí Tálibán, které se dostalo v Afghánistánu k moci před osmi měsíci, pokračuje v utužování režimu. Naposledy o víkendu nařídilo ministerstvo pro podporu ctnosti a prevenci neřesti televizním moderátorkám, aby si ve vysílání zahalovaly vlasy a tvář. V případě neuposlechnutí budou ony i jejich mužští příbuzní potrestáni pokutou nebo vězením. Moderátoři afghánské televize Tolo si na znamení solidarity začali zakrývat obličej rouškami a na sociálních sítích zahájili protest #freeherface. Jde o jeden z mála případů, kdy proti zahalování a tálibánskému režimu protestují také muži.

Televizní moderátorka Khatereh Ahmadi má při čtení zpráv na stanici Tolo zakrytý obličej. Foto: ČTK-AP

USA

Doneste zbraň a dáme vám na benzin. Zájem předčil očekávání

Policie v kalifornském městě Sacramento využila zdražení pohonných hmot k experimentu, který by měl zvýšit bezpečnost v ulicích. Obyvatelům města nabídla, že mohou beztrestně vyměnit své zbraně za voucher na odběr benzinu v hodnotě 50 dolarů. Zájem předčil očekávání. Zatímco policisté plánovali, že poukázky vydrží zhruba pět hodin, po 45 minutách již neměli ani jednu. Zhruba sto lidí odevzdalo 134 zbraní, mezi nimiž byla například i útočná puška. Kalifornie je jedním z amerických států, na které nejvíce dopadá zdražování pohonných hmot. Cena benzinu tam přesáhla šest dolarů (zhruba 140 korun) za galon (asi 3,8 litru). Průměr napříč USA činí 4,6 dolaru.

Turecko

Ankara hledá prvního tureckého kosmonauta a chce na Měsíc

Turecko začalo vybírat svého prvního kosmonauta, jehož plánuje příští rok vyslat na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Zájem stát se prvním tureckým kosmonautem už projevilo 27 tisíc lidí, informoval v úterý turecký ministr průmyslu Mustafa Varank. V rámci svého ambiciózního vesmírného programu plánuje Ankara také už koncem příštího roku zkušební let vlastní rakety na Měsíc. Přihlášky do vesmírného programu mohou Turci podávat od začátku tohoto týdne do 23. června. Z dosavadních 27 tisíc zájemců jen 150 splňuje kritéria, řekl podle serveru Duvar ministr Varank. Podmínkou je věk pod 45 let, minimálně bakalářský titul z technického oboru a velmi dobrá znalost angličtiny. Kandidáti musí měřit od 150 do 190 centimetrů a vážit od 43 do 100 kilogramů. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už loni jednal s americkým podnikatelem Elonem Muskem, jehož firma SpaceX loni v lednu dopravila na oběžnou dráhu první turecký satelit Turksat 5A.

Německo, USA

Kritický nedostatek kojenecké výživy řeší i armáda. Otevřela letecký most

Američtí vojáci z německé letecké základny Ramstein v sobotu odeslali první náklad kojenecké výživy, které je ve Spojených státech kritický nedostatek. Letadlo vezlo 30 tun umělého mléka. Další vojenská letadla budou v příštích dnech následovat. V USA chybí téměř polovina výživových produktů pro kojence a prezident Joe Biden kvůli tomu nařídil zapojení armády při dovážení zboží ze zahraničí. Nedostatek způsobilo uzavření největší továrny společnosti Abbott, která vyrábí polovinu veškeré kojenecké výživy v USA. Důvodem přerušení výroby bylo podezření na bakteriální kontaminaci, kvůli které zemřeli dva kojenci.