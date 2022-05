Na jídle si dávají záležet, pečlivě vybírají suroviny a vymýšlí originální kombinace, které si někdy vyslouží i zvednuté obočí. Ale funguje jim to. Snídaňová bistra se zabydlují na gastromapě Česka a přitahují stále více lidí, aby k nim zašli na první jídlo dne a zaplatili třeba i tolik co za večeři. Se snídaněmi to zkouší stále více restaurací, přestože na nich tolik nevydělávají.