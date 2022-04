Když začala válka na Ukrajině, majitel developerské firmy Jan Řežáb hned věděl, co by měl udělat. Poslal několika organizacím větší částku peněz a ze svých nemovitostí vybral hotel a penzion v Jizerských horách, které se rozhodl nabídnout uprchlíkům. Penzion byl pronajatý, takže Řežáb musel nejprve vypovědět smlouvu nájemci. Nyní prochází rychlou rekonstrukcí, aby se tu dalo dlouhodobě žít. Hotel byl připravený v co nejkratším čase. „Chystal jsem se s rodinou na dovolenou, ale tu jsem zrušil. Do týdne jsme už stěhovali první uprchlíky a do dalších pěti dnů bylo všechno plné.“ Téměř dva týdny s utečenci z Ukrajiny na hotelu pobýval a staral se o všechno, co bylo nutné zařídit. Dospělým sháněl práci, dětem školy, organizoval odpolední aktivity. Ve své pražské jazykové škole pak otevřel pro ukrajinské děti tři třídy. „Nikdy jsem se nedostal do situace, kdy bych mohl pomoci tolika lidem, proto jsem do toho šel takhle naplno,“ říká osmačtyřicetiletý Řežáb. „Uvědomil jsem si křehkost našeho světa. Je to minimum toho, co můžeme dělat, když nebojujeme,“ přemýšlí o pohnutkách, které ho k rychlé pomoci vedly.

