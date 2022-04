„Všude jenom samí Ukrajinci, to snad není možný!“ vykřikne v podchodu stanice metra Můstek poněkud nervózní žena v penzijním věku. Tady v podzemí i nahoře u sochy svatého Václava to skutečně vypadá jako v centru nějakého ukrajinského města zatím nezasaženého válkou. Mnoho chodců konverzuje či telefonuje v ukrajinštině, na domech visí žlutomodré vlajky a informační cedule v ukrajinštině, ve výlohách knihkupectví se nabízejí ukrajinské slovníky a výbory z ukrajinských pověstí. Do České republiky přišlo od začátku ruské invaze přes 300 tisíc uprchlíků z napadené Ukrajiny a nejvíc – přes 60 tisíc – se jich nachází v hlavním městě. Na velkou koncentraci běženců narazíte v těchto dnech právě v horní části Václavského náměstí, protože v jednom z domů, kousek od východu z podzemní dráhy, funguje „centrum první pomoci“. Jde o středisko, které vymysleli a provozují sami Ukrajinci.

