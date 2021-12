Třetina českých dětí v neúplných rodinách žije na hranici chudoby nebo pod ní. Kdyby se ale započítaly domácnosti v exekuci či na ubytovnách, byla by čísla ještě mnohem horší. Čeští nezletilci jako celek přitom patří vedle těch slovinských k nejméně ohroženým hmotnou nouzí v Evropě. O to hůře se mají ti blíže sociálnímu dnu. Pěti matek samoživitelek jsme se zeptali, jak se do problémů dostaly a jestli je možná cesta ven.