Přirovnávali to k americkému úprku ze Saigonu v roce 1975, ale bylo to mnohem větší a chaotičtější. Navzdory nepřehledné situaci se západním spojencům podařilo letos v srpnu během několika dní z Kábulu evakuovat přes 120 tisíc Afghánců. Šlo o rodiny lidí, kteří spolupracovali s okupujícími státy, jež se po invazi z roku 2001 marně pokoušely ve středoasijské zemi zavést demokratické poměry.

Evropská unie navíc v říjnu oznámila, že přijme dalších 40 tisíc prodemokratických Afghánců, kteří ve své vlasti znovu obsazené fundamentalisty z Tálibánu dosud zůstávají. Většinu z nich, 25 tisíc, hodlá na své území vpustit Německo. Česko se s žádnou další nabídkou neozvalo. V tuzemsku má z dřívějška legální pobyt 466 Afghánců. Z těch 162 evakuovaných do Prahy v srpnu by tu chtělo zůstat 129 lidí, 33 požádalo o víza do jiných zemí.

