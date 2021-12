Ivana Adamcová si nevybavuje, že by prodělala covid. Zdravotní problémy, které by tomu nasvědčovaly, prý letos ani loni neměla. Protilátky proti koronaviru si ale v komerční laboratoři pro jistotu nechala změřit už dvakrát. Hned první test v lednu prokázal, že protilátky v těle má. Podle druhého testu z června byla jejich hladina oproti lednu dokonce třikrát vyšší. „Řekli mi, že přestože jsem příznaky neměla, musela jsem se s koronavirem setkat,“ vypráví jednačtyřicetiletá žena se středoškolským zdravotnickým vzděláním, která žije v jedné středočeské obci a pracuje ve státních službách. Věří, že protilátky v jejím těle nadále zůstávají, a očkovat se proto jít nechce. Vakcínu navíc nepovažuje za spolehlivou. „Nehodlám se nechat očkovat vakcínou, která není dlouhodobě prověřená. Neříkám, že je špatná nebo dobrá. Ale počkám si, až to bude jasné,“ plánuje matka malé dcery.

